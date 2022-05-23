以中醫觀點，體內鬧水災，「脾胃」（相當於腸胃消化系統）關係最大。

中醫典籍《黃帝內經．素問．至真要大論》提到：「諸濕腫滿，皆屬於脾」，意思是說，所有因濕邪造成的水腫肥胖，多半跟脾胃運化功能失常有關。

這次席捲全世界的新冠肺炎，首先發生疫情的中國大陸，採用中西醫治療，成效不錯。從中醫觀點來看，新冠肺炎是濕邪造成，症狀是低熱、胸悶、嘔吐等腸胃症狀多，體質偏濕熱的人，不但特別容易感染，感染後變成重症的機會也高。

（圖片來源/康健雜誌提供）

因此，高雄新世紀中醫診所院長郭哲彰指出，在新冠肺炎的治療上，中醫就會採用健脾中藥如五苓散，來強化脾胃系統功能、增加身體水分代謝。

「脾胃強健了，免疫力也會提升，」中醫師公會全國聯合會常務監事、保生堂中醫診所院長詹永兆指出。

加強脾胃功能不僅能改善身體濕的狀況，也比較不容易生病，譬如他在臨床上常用人參、白朮、茯苓及甘草四味藥物合成的四君子湯來補脾胃氣虛，排除身體多餘濕氣。他建議，平常也可吃些四神湯補養脾胃，四神湯裡有山藥、芡實、茯苓、蓮子可健脾胃利濕，很適合體弱、勞累、消化不良或沒胃口的老人小孩作為日常調養，是很好的平民養胃排濕方。

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●身體濕氣重 從頭到腳都可能有症狀

除了加強消化功能達到排濕效果，中醫進一步探究濕對身體造成的影響，如今也獲得科學實證。

「內在水分代謝異常，從頭到腳都會有影響，」台南市立醫院中醫部主任張宏說，中醫認為濕是病因之一，濕氣重的人會感覺到身體、四肢很沉重，也會出現頭暈、頭痛、胃口差、消化不良、排便不順、大便黏膩、私密處搔癢或分泌物較多的狀況。譬如有些女性反覆被白帶及私密處搔癢困擾，後來利用健脾排濕中藥處理，慢慢得到改善，「得配合先戒掉手搖飲及炸雞排才行，」他說，飲食不忌口也是造成濕的原因。

●濕氣重易肥胖 想排水先戒這「3樣」

她分析，現代人體質較複雜，濕的狀況也大不同，常可能出現寒濕、濕熱、痰濕3種狀況。

羅珮琳提到，中醫處理濕的方法首重調理脾胃，依據不同的癥狀，有各自用藥調整，譬如寒濕的人會以補養脾胃優先、濕熱的則加上清熱排毒藥等，針對個別狀況用藥除濕效果較好。

面對脾胃功能弱引起的「濕」，又該如何解決呢？以中醫來說，濕跟肥胖關聯性高，尤其「吃不多，體重卻降不下來」的人，又有以下特徵如：

1.身材豐滿、結實

2.容易冒青春痘、皮膚不好

3.小腹凸出

4.口渴但不愛喝水

5.大便黏滯或有便秘狀況

這些通常是痰濕體質。痰濕體質的人減重不易，「重點要先化痰，」羅珮琳說，中醫的痰是指體內氣血運化不好所產生的廢物，比濕更黏稠，也容易造成血管堵塞及三高。偏偏現代人最愛吃的甜品、冰冷及重口味食物，最易生痰。

「鹽酥雞、麻辣鍋配冰珍珠奶茶或冰可樂，」張宏提到，這些都是導致痰濕體質的食物。為什麼重口味非要配冰飲才過癮？他解釋，吃麻辣鍋等重口味會把體內的鈉、鉀離子濃度提高，這時就需要喝冰涼的冷飲來稀釋它，但這些食物都會加重身體的濕熱及痰濕狀況，中醫師建議，要化痰排濕，甜品、冰冷飲及重口味（含油炸物），最好先避免。「甜食要少吃，1週1次就好，」羅珮琳提醒。