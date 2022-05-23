每當季節交替之際，天氣忽冷又忽熱，最容易引起感冒症狀。林太太是育有兩名子女的家庭主婦，最近得了感冒久咳不止，而且咳到肚子痛，甚至還有漏尿的情況發生，她趕緊就醫，檢查之後醫師告訴她這是感冒引發的「急性支氣管炎」。

●支氣管炎 可分急性、慢性

支氣管炎是指連接氣管和肺部的小氣管發炎。家醫科醫師羅佳琳指出，人體的支氣管黏膜上有微小的纖毛，有黏性分泌物潤滑，用以淨化吸入的空氣，支氣管發炎時，因受刺激分泌過多黏液，因此，導致呼吸困難或咳嗽。

支氣管炎可分急性與慢性兩種。急性支氣管炎的發生，多為病毒、細菌感染所引起，通常伴隨感冒症狀；慢性支氣管炎的成因則包括抽菸、吸入二手菸、空氣污染等，而哮喘、肺氣腫和其他慢性肺部疾病也會引發慢性支氣管炎。

●久咳超過3個月是警訊 「痰」要咳出來

臨床上慢性支氣管炎的判定，通常是指1年之內持久痰咳超過3個月以上，且連續2年時間。羅佳琳說，急性支氣管炎症狀，通常在上呼吸道感染4至5天後，出現咳嗽有痰、輕微發燒、感覺疲倦、胸悶或胸口不適、呼吸困難、喘鳴等症狀。

羅佳琳提及，支氣管炎的症狀和感冒症狀可以說非常的相似，其中最具代表性的症狀，就是會出現惱人的「咳嗽」問題，而之所以會咳嗽，主要是因為體內有「痰」，所以要將它咳出來。

當病毒棲息在支氣管時，體內會分泌黏液（也就是痰），這種黏液是含有「溶菌酶」的酵素，「溶菌酶」是跟白血球殺菌時的武器是一樣的，所以當我們的體內出現痰，通常都是有發炎的症狀，而那些痰就是白血球和病毒（細菌）奮戰後所剩下的廢棄物，因此，有痰一定要吐出來、清乾淨，才不會讓發炎的症狀惡化。

●通常半個月可痊癒 治療不當恐影響心臟功能

急性支氣管發炎反應通常是暫時性的，當感染或刺激物消失，發炎反應也會慢慢緩解，只要經過完整的治療，通常可以在半個月內痊癒。不過，羅佳琳進一步說明，伴隨感冒症狀的急性支氣管炎，若治療不當或不完全，也有可能轉變成慢性支氣管炎，嚴重的還可能導致支氣管擴張症、肺氣腫，甚至影響心臟功能。

此外，值得一提的是，支氣管炎與氣喘不同之處在於，急性支氣管是濕咳、痰多；而氣喘則是乾而無痰的咳嗽。

●久咳、發生應就醫 理學檢查有無併發症

因此，若發現感冒久咳不癒、有發燒等症狀時，就應該趕緊就醫接受治療，以免加重病情導致併發症的產生。然而，若急性支氣管炎發病接受治療 3週後仍未能痊癒，羅佳琳建議，應該去醫院做進一步的檢查，以確認是否有相關併發症的症狀出現，例如肺炎、肺氣腫、慢性支氣管炎或支氣管擴張症等。

而若要預防支氣管炎，羅佳琳提醒，戴上口罩、圍巾等，用以加強口、鼻、喉等部位的保暖，同時腳部的保暖也非常重要；除此之外，遠離過敏源、適當運動增加免疫力，且每天喝8-12杯水，以稀釋痰液，幫助體內的痰較容易被咳出，洗熱水澡也有助痰的排出。