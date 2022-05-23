幼兒感染新冠肺炎的人數愈來愈多，咳嗽、流鼻水、發燒、嘔吐為常見症狀，但兒科醫師提醒，如果孩子染疫後，發燒且尿液變少、尿色變深，或直喊「腳痠腳痛、走不動」，家長就應提高警覺，立即陪同就醫。

6歲暄暄日前發燒，快篩陽性，到醫院接受PCR檢測，證實染疫，因屬於輕症，由媽媽在家照顧。居家照護的期間，暄暄雙腳的小腿疼痛，一碰就痛，媽媽以為是抽筋，但症狀惡化，甚至無法站立、走路。緊急預約台北慈濟視訊門診，醫師初步診斷為染疫後併發「橫紋肌溶解症」，緊急收治入院。

台北慈濟兒科主治醫師吳秉昇說，瑄瑄血液中的磷酸肌酸激脢（CPK）高達6900U/L（正常值小於300U/L），診斷為染疫後併發的「橫紋肌溶解症」，容易併發急性腎衰竭。

吳秉昇指出，「橫紋肌溶解症」常見於激烈運動或病毒感染，臨床報告顯示，少部分兒童感染流感病毒後，因病毒侵犯肌肉組織，以致引發橫紋肌溶解症。相較之下，新冠病毒併發橫紋肌溶解症個案更為少見，但國外文獻已有多名案例報告。

在治療上，吳秉昇表示，兒童「橫紋肌溶解症」並無標準治療方式，重點在於大量補水，藉此避免體內廢物堆積腎臟，引發急性腎衰竭。

以瑄瑄為例，醫療團隊先給予她500C.C.的生理食鹽水，之後給予平常2倍量的輸液，增加排尿量，加上臥床等適切治療，有效緩解腳痛，3天後恢復活力，返家繼續居家照護。

吳秉昇提醒，幼兒染疫後，家長務必妥善照護，若孩子高燒，應可先使用退燒藥，並補充水分，正常情況下2、3天即可退燒恢復。若高燒超過48小時、超過12小時未進食，且身體脫水、抽筋、意識不清、呼吸喘或胸悶胸痛、唇色發白或發紫等危險徵兆，務必立即就醫。