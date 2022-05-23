美國智庫專家表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）未能迅速攻下烏克蘭，原因除了戰略規劃失敗外，還包括高估俄軍自身的戰力和訓練程度等，警告美國領袖「照照鏡子」，看看規模大幅縮減、裝備老舊的美軍是否正走上俄羅斯老路，並強調「缺乏武力作為後盾的外交終將失敗」。

智庫「密契爾航太研究所」（Mitchell Institute of Aerospace Studies）所長、退役美國空軍中將德普圖拉（David A. Deptula）投書《國防新聞》（Defense News）表示，普丁先前在軍事組織改革中做出的決定，導致俄軍兵力結構和戰備狀態不足以在烏克蘭迅速取勝，是其攻勢受挫的重要原因之一。

他指出，雖然美國領袖總是自誇擁有「世界上最棒的軍隊」，但與上一次獲得明顯大勝的1991年波斯灣戰爭相比，美軍的關鍵組成要素僅剩下一半，且耗費數十年時間專注於反叛亂作戰，在傳統戰爭中取勝的能力已經減弱。

且美國總統拜登（Joe Biden）2023財年預算計畫並未扭轉國防能力下降的趨勢，反而加速了此過程，要求進一步縮小美軍規模，藉此取得研發先進科技的經費。德普圖拉警告，當今世界發展得太快，無法在戰爭即將爆發時才開始準備，「F-35戰機、B-21轟炸機、維吉尼亞級潛艦和訓練有素的官兵不會一夜之間冒出來」。

德普圖拉表示，除非美國與盟友有能力同時擊敗於歐洲和亞洲發生的入侵，否則嚇阻措施將會失效，如就算美軍近年持續於東歐和西太平洋活動，卻仍無法遏制俄羅斯與中國大陸的野心，強調「缺乏武力作為後盾的外交終將失敗」，呼籲美國立即阻止整體戰力下降的趨勢。