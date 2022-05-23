外表看來纖瘦有致，體脂肪卻過高的「泡芙人」族群，大腦功能可能更容易受損？不少研究證實，全身性肥胖將影響心血管功能，造成糖尿病、高血壓、高膽固醇、慢性發炎機率提高，而高體脂正是肥胖的危險因子之一。近期刊載於《JAMA Network》的研究，透過分析受試者的大腦橫斷面後發現，體脂過高者的腦損傷機率上升，且認知功能、記憶力皆呈現顯著下降趨勢。

●體脂過高影響「大腦功能」？ 研究：記憶力、認知能力顯著下降

加拿大麥克馬斯特大學召集9,166位受試者，平均年齡為58歲左右。他們接受了「生物電阻抗分析法」，以測量體內體脂肪指數；另外，研究團隊透過MRI斷層掃描，評估受試者的大腦血流量，以進一步確認是否為「血管性腦損傷」。

(圖/潮健康提供)

研究團隊透過數據比對後發現，體脂較高的受試者，不僅擁有較高的心血管風險，且較健康常人更容易經歷腦損傷。受試者的體脂率增加9.2%，認知評分則平均下降8分、相當於認知功能「老化1年」。與體脂率較低的受試者相比，高體脂受試者的認知功能最多可能老化3年。

研究透露，認知評分的主要項目為事務處理速度、視覺反應度、注意力與工作記憶。體脂過高引起的肥胖問題，皆可能導致認知評分較低，顯示肥胖不僅可能影響心血管，更可能影響大腦，造成記憶力與反應能力下降。

(圖/潮健康提供)

●高體脂不只影響心血管？ 造成大腦發炎讓「5種能力」變差

研究作者Sonia Anand指出，透過研究結果可得知，減少體內過多的脂肪，可能對預防認知功能降低而言有所作用，並減輕腦損傷的風險。她表示，即使將受試者的慢性病或心血管問題，如糖尿病、高血壓等等排除在外，體脂過高對大腦造成的影響仍然存在。

共同作者Eric Smith則表示，此前針對英國生物庫中15,000名受試者的大腦分析，發現肥胖與認知功能降低間的關聯，是過多的脂肪對大腦微血管造成危害、並造成腦部的發炎反應。腦部劇烈發炎和較差的空間推理、短期記憶、學習能力、語言能力、與執行功能有關。Smith亦指出，大腦灰質較低者更可能出現腦部發炎的現象。

「體脂過高是認知功能下降的危險因子，而降低體脂、預防肥胖的策略，或許可以保護成年人的認知功能。因此，無論年齡為何，透過運動或均衡飲食達到減重目的，都是相當重要的。」Smith表示。