一到更年期，不但沒完全告別姨媽的痛，還有各種煩人的問題接踵而來，好食課營養師整理四項更年期需注意的事項，並分享怎麼吃可以改善！讓你到更年期，肌膚仍保年輕、整天維持好心情。
1.防骨質疏鬆：
多攝取富含鈣質的食物，如牛奶、起司、紅鳳菜，並適度曬曬太陽，讓身體產生維生素D，幫助增加鈣質吸收！
2.延緩皮膚老化：
皮膚保養別只靠外層塗抹，飲食也是改善膚質重要關鍵！可以多吃富含維生素C的食材，幫助膠原蛋白合成，也有助於抗氧化，使皮膚不鬆弛！
3.防心血管疾病：
雌激素可以幫助我們保護心血管的健康，所以一旦分泌減少，血管也就變得易於堆積脂肪，而有心血管疾病發生！建議飲食上可以減少紅肉攝取，以蔬食為主，並減少調味品、醬料的使用，以減少食鹽攝取！
4.舒緩熱潮紅：
女性進入更年期後，因為雌激素分泌減少，所以常有熱潮紅、盜汗、情緒不穩定等不適，飲食上可藉由補充活性植物性類雌激素，如大豆異黃酮等保健食品，來舒緩生理不適！
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