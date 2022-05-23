台北市朝向2050淨零排放前進，草擬「台北市淨零排放管理自治條例」送議會審查，議員不滿條例未納入燃香燒金的相關規範，議會法規會審查，通過增列宣導宗教民俗活動相關物品減量、集中焚燒，待其餘條文審查完畢，送入大會二、三讀。

議員楊靜宇認為，自治條例規範工商服務業節電、再生能源使用，旅館禁免費一次性備品等，但一般宮廟燒紙錢、點香等也該配合淨零碳排；議員王鴻薇也說，宮廟這一部分完全是化外之民，排除在外很不合理。

「台北市淨零排放管理自治條例」第二條明訂市政府各機關權責畫分。多名議員主張增列第九款「台北市政府民政局：宣導推廣寺廟與宗教民俗活動相關物品減量及集中焚燒。」條文中「民俗活動相關物品」包含香、紙錢等，對此，民政局、環保局無意見通過。

北市民政局表示，原本沒有放入自治條例，是因自2000年起就有在執行相關政策，因牽涉宗教信仰自由，以鼓勵方式推動，像是減香減量、以米代金等，議會建議納入後，法令上仍以鼓勵為主，並無禁止，若要強制規範，還是要由中央統一。

「台北市淨零排放管理自治條例」立法重點還包括，提高2030年減碳至30％、2040年減碳65％，2050淨零排放目標，並將視國家能源排放結構，滾動調整；另推動「碳預算」，設定各部門碳排放上限。

另外，草案擬提升建物能源使用效率，朝向零碳建築，草案明定北市公有建築及一定規模之建築物應公開標示建築能源耗用資訊並自2030年起加強管制，提升建築能源效率，預估至2050年需再節電27％。

其餘包括加速運具電動化轉型，發展零碳交通；減少一次性用品，全循環零廢棄；發展氣候調適環境，建構韌性城市等。北市環保局說，目前議會仍審議中，拚本會期三讀通過。