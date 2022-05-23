后豐鐵馬道赫赫有名的動物明星「饅頭」，生前可愛的模樣，非常的惹人喜歡。（資料照片）

后豐鐵馬道的動物明星北美浣熊「饅頭」，因罹患肺癌無法治療而被安樂死，網友紛表哀悼與不捨。（翻攝蘇子宏臉書）

號稱呼吸就胖的浣熊「饅頭」，是台中市后豐鐵馬道赫赫有名的動物明星，牠的正餐是貓飼料，又愛吃糖果零食，體重直線攀升到20公斤，失控胖成了大圓球。牠的主人蘇子宏從事自行車出租，「饅頭」不僅成為鎮店之寶，還會幫忙顧店、賣花，幫主人招攬不少生意；22日晚上卻傳出因罹患肺癌，蘇子宏忍痛讓牠安樂死，讓牠不再痛了，引起很多網友不捨與哀悼。

蘇子宏養了8年的「饅頭」是北美浣熊，屬雜食性、夜行性動物，全身布滿灰棕色厚皮毛，兩眼間帶著蝙蝠俠般的黑面罩模樣可愛。因前飼主住處空間太小，無法繼續照顧，7年多前才由他接手，因「饅頭」很怕熱，除夏天提供24小時冷氣，還蓋專屬的游泳池。

「饅頭」剛給蘇子宏飼養時候體重才大約8公斤，眼神還很兇狠，經他利用食物、餅乾引誘調教，個性變得親人乖順，只是「饅頭」是非常易胖體質，正餐只有餵吃貓飼料，加上愛吃糖果零食體重攀升至近20公斤。「懶」是「饅頭」的日常，牠平時懶得走路更遑論運動，只喜歡泡水游泳，還有懶洋洋地坐在腳踏車後座車籃，由主人載著四處兜風。

蘇子宏22日晚上在臉書PO文說，「今天發生了讓我天崩地裂的事，養了近8年的浣熊『饅頭』，我的熊兒子，今天離我而去，今天拜託很多動物醫院救救牠，可是很多動物醫院，拒絕了讓我身心交瘁，最後台中感恩動物醫院說可以幫忙我救治，立馬開車往台中直奔，雖然減輕了牠的疼痛，但是回到家裡一樣聲嘶力竭的叫喊，讓我的心疼。」

蘇子宏指出，「晚上就拜託了我們的豐原安傑動物醫院，答應我晚上8點去他那再看一次，最後得知『饅頭』得的是肺癌，已經沒辦法醫治了，跟老婆淚流滿面讓牠安樂死不在痛痛了，我代替跟喜歡浣熊『饅頭』，大家說聲『饅頭』不在痛了，在晚上9時07分走了珍重再見！」