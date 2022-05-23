日本本州島東岸規模6地震 深度60公里 03:262022/05/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本本州島東部海岸附近發生規模6地震。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，日本本州島東部海岸附近發生規模6地震。 根據EMSC，震源深度為60公里。（譯者：施施）1110523 臺南柳營規模3.9極淺層地震 最大震度嘉義縣3級 EMSC：東加王國地震 規模5.9 澳洲東岸暴風雨13死 20萬人撤離 #60公里 #EMSC #本州 #施施 #東岸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 EMSC：印尼比亞克地震規模5.6 震源深度僅5公里 14:512022/04/17 國際 基隆人行道緣石屢害騎士摔車 將裁切增設反光設施 19:352022/05/04 生活 菲律賓民答那峨島地震 EMSC通報規模6 10:552022/04/19 國際 長程輪擱淺美國東岸逾月 周末滿月漲潮終於脫困浮起 05:302022/04/18 國際 基隆海洋廣場行人道拓寬 增拓緣石護行人反害車損 18:162022/05/02 生活 尼加拉瓜近海發生規模6.9強震 未發海嘯警報 18:102022/04/21 國際 高科技股助攻 日經指數收漲 15:522022/04/05 財經 陸車用晶片價格暴漲140倍 美車廠減配交貨一年後補裝 23:002022/04/03 兩岸 雙子城札記 04:102022/03/15 藝文副刊 基隆東岸高架連2起車禍 消防車趕救援追尾撞廂型車 20:302022/02/27 社會 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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