新冠變異株Omicron是迄今為止的主流病毒，傳染力推測是原始病毒株的5至10倍。專家認為，就目前新冠病毒突變的速度，每4至6個月可能會造成新一波疫情高峰，屆時傳染力將超越麻疹（measles），成為全世界最具威脅性的疾病。

2019年底，一場災難性的傳染病席捲全世界，歷經Alpha、Delta、Beta、Gamma等變異株的存亡，以及現階段成為主導性病毒的大魔王Omicron，加上不知道還會繁衍出幾種子弟兵BA.1、BA.2、BA.3和BA.4，儘管這些亞種還不構成威脅，不過數據顯示BA.2與BA.2.12.1病例正逐步攀升，傳染力分別增加至20%和30%。

根據全美最大報《舊金山紀事報》報導，許多科學家認為，隨著時間一久，新冠病毒也將持續進化，即使致死率降低、疫苗效力增強，傳染速度提升使人類難逃二度、三度中鏢，而且病毒可能需要好幾年的時間才會降為地方性傳染病。舉Omicron為例，研究顯示其突變更傾向於上呼吸道而非肺部感染，引起的症狀不至於太嚴重，但也使它更容易傳播。

史丹佛大學傳染病專家西格爾（Robert Siegel）認為，病毒毒性會越來越小，直到轉變成普通感冒的症狀，但可能會需要5年的時間。更進一步指出，「麻疹是病毒界的『喬丹』（Michael Jordan），但Covid這東西根本不容小覷。」

美國醫學教育機構「斯克里普斯研究所」 (Scripps Research)創辦人托波爾（Eric Topol）表示，「病毒突變不全然產生新種，事實上，目前的變異株早在一年多前就被鑑定過，只是隨時間、環境不斷重組、再製，得到新的優勢，正是如此相互作用產生功能性後果。」

早前世衛組織（WHO）示警，與2021年相比，2022年全球麻疹病例激增近80%。更強調，由於大流行期間醫療資源的中斷，導致許多孩童無法如期施打，隨著各國漸漸放寬邊境政策，未來有很有可能讓麻疹再度爆發。