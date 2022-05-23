【愛傳媒黃珊珊專欄】中央在松山機場新設篩檢站，請三總協助比照台北市防疫急門診的方式，設置前，王必勝執行長之前是有詢問我是否要再設新的篩檢站，我清楚地表示，台北市設置篩檢站的策略是，第一時間先請各大醫院成立急門診，紓解急診壓力，第二步設立三大車來速採檢急門診站，第三步設立台大醫院篩檢站，之後視各急門診篩檢站的預約狀況，參酌是否再開設新的篩檢站。

兩週前急門診排隊人潮過多，所以，我們開設士北科車來速（新光醫院支援），每天一千五百人次都額滿，所以又立刻啟動木柵機廠車來速（萬芳醫院主導），木柵機廠很快預約額滿，所以我們也繼續設址中正紀念堂車來速（台北榮總主導），第四站是台大醫學院體育館急門診（台大醫院主導），四站共計增加近五千名額，但尚未達成最大效能，例如木柵機廠只做到下午、台大醫院應該可以從每日400提升到1000人次，要增加採檢量能，其實是可以先在現有站點延長服務時間或增加採檢人力，更重要是採檢後的實驗室量能，我們應該是掌握好實驗室出報告的量能，再決定要不要新設採檢站，否則，設了採檢站，PCR結果不能即時出報告，也不見得是最好的選擇。

中央有廣設篩檢站的命令要求前，台北市就因應疫情設置大型車來速採檢站，現有站點量能還可擴充，但是台北市目前其實採檢人數有些鈍化，急門診已經少見大量排隊人潮，以台北市監測疫情狀況，民眾自發性地減少活動，包括公共運輸、休閒娛樂、商圈餐飲幾乎人潮都剩五成左右，證明台北市民自主減低活動頻率，快篩陽性民眾數量的增加趨緩，也是一件好事。

保護醫院量能是台北市政府的最高指導原則，醫療人力要以最大效能使用，所以醫院急門診作為第一線的主力部隊，車來速是大型後勤支援，分散醫院壓力，打仗需要各方的力量，但絕對不能讓醫護人員疲於奔命、消耗戰力！

所以，新設採檢站，我的邏輯是，以醫院方便最重要，當時，我雖然有想過台北田徑場的場地，但是台大醫院表示他們還是希望在醫院附近的台大醫學院體育館設置，所以我沒有堅持，王必勝執行長當時也希望我設在田徑場，我還是認為讓醫院好做事比官方意見更重要，同樣的，設置篩檢站需要醫院人力及實驗室的量能，台北多開設篩檢站當然是好事，我們也會全力協助，大家都在打這場仗，應該是互相火力支援，更不是比賽或互相拉扯，醫院很辛苦，我們必須要當他們的後盾，不能讓醫院累垮！

接下來，現在的重點工作不是增加PCR，反而應該是以照顧有症狀的確診者為主，快篩陽性民眾如可以認定為確診，也不需要勞師動眾做這麼多PCR，應該要好好靜養休息不要趴趴走，才是重中之重，讓他們出來排隊做PCR，會更增加傳染風險。

如果我要再設採檢站，我會設置車來速的急門診，地點我都已經想好了，以急門診為主，看診拿藥免下車，PCR留給需要保險或請假的人，以後的車來速就是所謂的『院外門診』，取代醫院急診室大排長龍的快篩陽急門診，也可以用接駁車把醫院門口的排隊人潮已防疫巴士送到車來速快速通關，現在萬芳醫院已使用接駁車讓一般沒有車輛的民眾到車來速採檢取藥，解決急診室外的人擠人問題。

施政有輕重緩急，每天八九萬確診案例，PCR 採檢量能與實際狀況會越差越大，大量黑數讓PCR採檢已無實質意義，快篩陽性民眾先停下來休養比較重要，有症狀加快篩陽，醫生臨床判斷認定為確診後給予藥物治療，是現在65歲以上民眾的認定方式，我也不明白，65歲以下為何就一定要用PCR才能認定為確診，其實，就是藥品不足，如果我們買的藥品足夠，至少可以讓高風險因子的民眾優先使用藥品，因為藥品不足，所以一再糾結在PCR檢測，就像疫苗不足的時候一樣，只好用年齡分，所以，藥品是否足夠，才是問題的癥結。

作者為台北市副市長

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