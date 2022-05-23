【愛傳媒左化鵬專欄】老友林振裕兄，偕夫人在河南展開祭祖尋根之旅。他是我員林高中同窗，老家住彰化田尾，祖先由閩南遷台。算得上是「正港」的台灣人，何以好端端的忽然冒著溽暑，不辭勞苦，千里迢迢跑到河南去祭祖尋根？

箇中原由，說來話長，簡言之，就因為他姓「林」。林姓的原始老祖是「亙古第一忠臣」殷商紂王時的少師（宰相）比干。今年，是比干老爺的三千一百一十歲冥誕，全球各地的林氏宗親，紛紛來到河南衛輝的比干廟前祭祖，盛況有如全球穆斯林湧向聖地麥加朝聖。

野史記載，紂王寵信妲己，日日笙歌，夜夜宴飲，以酒為池，懸肉為林，不問民間疾苦。比干屢次犯顏直諫，要求誅除妲己，重理國政。不但觸怒了紂王，妲己更是恨之入骨，建議紂王要比干開腔剖心，以示忠誠。

君命難違，比干只好含悲忍淚掏出一顆血淋淋的赤膽忠心。姜子牙不忍忠臣被寃屈陷害，取出符咒貼在比干的前胸後背，要他快馬奔馳兩千哩外，不要回頭，可先保一命，日後再徐圖重振朝綱。

無奈他大限已到，途中遇到妲己化身的老婦，聲聲呼喚，叫賣空心菜，比干忍不住好奇，回頭一望，墜馬而亡，享年六十三歲。

比干被害時，他的妻子媯氏已懷胎三月，她逃離殷商朝歌，為了幫比干繼承香火，千辛萬苦來到比干老家河南沫邑產下一子。周武王滅紂後，天下底定，派人四處尋找比干的後人，終於在沫邑長林（今衛輝市）尋到了媯氏。

武王將比干的遺腹子就取長林的林，賜姓「林」取名堅，後來林堅的子孫繁衍，遍佈全球。在台灣「陳林半天下」，每一個人周遭，隨時都可看到姓林的朋友臉孔。

封神演義中，比干被姜子牙封為文曲星，但不知何時，比干也被民間封為文財神爺。財星高照，怪不得，許多林氏子孫在台灣都富甲一方，如霧峰林家、板橋林家、三重林家和內湖林家等。

每當看到空心菜，我就會想起比干和空心菜的故事。我認識許多姓林的朋友，他們甚麼都吃，就是不吃空心菜，不知是否這些忠良之後，見到空心菜，就勾起了恨，勾起了仇？

作者為資深媒體人

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