21歲的李芷婷3月被時報周刊CTWANT揭露與饒舌歌手湯竣博（Jinbo）交往，隨後兩人大方承認戀情。不避諱將私事公開的他們，近期竟然開IG直播吵架，把感情問題講出來讓網友公審，包括Jinbo承認過去是渣男，還曾玩過3P，近期又亂開3P的玩笑，讓女方十分沒有安全感，直播中爭吵了半小時，如同自走砲般揭開感情爛事。

李芷婷跟Jinbo約交往一年，今年4月初認愛後，兩人便不時高調放閃。上月Jinbo出新歌〈Angel〉，李芷婷錄影片隨之性感熱舞，「我男朋友的歌啦！我是他的Angel，為他性感一次啦！」Jinbo把影片PO上IG：「寫給angel的歌，她回覆的方式真的耐人尋味。」

三月時，本刊拍到李芷婷帶Jinbo與《全明星3》藍隊隊友聚餐。（圖／本刊攝影組）

不過才甜蜜沒多久，李芷婷日前突然開直播，透露兩人感情出現問題，男方建議她開直播講，李芷婷還真的給他開下去。兩人吵架內容，包括男方的過去讓女方沒安全感，李芷婷在交往前就得知男方很渣，交往半年後，抓包男方開小帳跟女生聊天，但男方澄清沒曖昧，更說可以把對話公開，讓網友來判斷有沒有鬼，最後也照女方要求，把小帳刪除。

兩人剛認愛時非常甜蜜，李芷婷為Jinbo的歌性感熱舞。（圖／取自李芷婷IG／取自Jinbo IG）

李芷婷在直播中提到，Jinbo最近開玩笑說，家裡那麼大，若是單身狀態，早就找人來家裡3P。雖然男方覺得只是個玩笑話，但李芷婷聽了心裡很不舒服，且加上他過去曾有3P的事蹟，加重她的不安全感。李芷婷也提到，最近身體不適，卻沒有感受到男方的關心。

直播中兩人你來我往互撕，講到激動之處，李芷婷委屈得像要哭了。諸多網友在直播中留言要李芷婷分手，在Dcard上也冒出多位自稱是「苦主」、「表姊妹」的網友，暗示男方過去花心史。

李芷婷參加《全明星運動會》之後，受到更多的討論與關注。（圖／取自李芷婷FB）

既然兩人對這段感情都有不滿，也不被眾人看好，根本可以放生這段戀情之際，兩人隔天竟然如沒事一般地和好，李芷婷PO限時動態表示：「我們沒事了，很抱歉昨晚的直播讓大家擔心，今天好好溝通後有達成共識，今後會更理性處理問題，謝謝大家。」超灑狗血的發展，實在讓人傻眼。

對此，李芷婷經紀人表示：「抱歉讓大家擔心了，我們會更多與藝人溝通，希望大家支持芷婷，謝謝。」

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