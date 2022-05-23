美國拜登內閣為解決嬰兒配方奶粉缺貨問題，動用軍用貨機從歐洲載運配方奶，首批150萬罐嬰兒奶粉22日抵達印地安納州。
美國最大嬰兒配方奶粉供應商亞培（Abbott Laboratories）因產品汙染，2月中召回嬰兒配方奶，並關閉密西根州的史特吉思（Sturgis）工廠，導致美國出現近代史上最嚴重的嬰兒配方奶缺貨。
白宮表示，美國軍機從歐洲運送7.8萬磅（逾3.5萬公斤）的配方奶粉，大約150萬罐，22日已抵達印第安納坡里斯。
美國拜登內閣為解決嬰兒配方奶粉缺貨問題，動用軍用貨機從歐洲載運配方奶，首批150萬罐嬰兒奶粉22日抵達印地安納州。
美國最大嬰兒配方奶粉供應商亞培（Abbott Laboratories）因產品汙染，2月中召回嬰兒配方奶，並關閉密西根州的史特吉思（Sturgis）工廠，導致美國出現近代史上最嚴重的嬰兒配方奶缺貨。
白宮表示，美國軍機從歐洲運送7.8萬磅（逾3.5萬公斤）的配方奶粉，大約150萬罐，22日已抵達印第安納坡里斯。
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