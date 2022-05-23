印度官員透露，政府有意在2022/23財年額外支出2兆盧比（約260億美元），以對抗居高不下的通膨，和減輕物價狂飆對消費者的衝擊。

印度4月零售通膨勁升至8年高點，躉售通膨至少站上17年新高水準。印度多省將在2022年舉行議會選舉，通膨高張成為印度總理莫迪（Narendra Modi）最大的難題。

匿名的印度官員表示，政府正竭盡全力壓低通膨，俄烏戰爭的衝擊遠遠超乎想像。化肥補貼除了印度政府估計的2.15兆盧比外，可能還需要再投入5,000億盧比。