鋒面重返台灣上空後持續滯留，今因結構鬆散，各地轉局部陣雨，中南部午後有雷陣雨。氣象專家吳德榮指出，明起西南季風助長滯留鋒威力，接下來進入「梅雨旺盛期」，各地都有陣雨或雷雨機率，慎防劇烈天氣發生，大雨將連下5天。

今北海岸、東半部地區有零星飄雨，清晨低溫落在20度左右，白天稍回暖。各地氣溫：北部20至26度、中部21至32度、南部22至33度、東部20至31度。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，中南部午後有雷陣雨，應注意較大雨勢。

最新模式模擬，明起至周六西南季風逐漸增強，加強滯留鋒結構，全台進入梅雨旺盛期，各地都有陣雨或雷雨機率；吳德榮特別提醒，「中小尺度」對流系統發展頻繁，可能伴隨劇烈天氣，民眾最好預防致災降雨。

下周日（29日）滯留鋒北移至東海附近，天氣改為西南季風主導，大氣仍呈現不穩定，尤其迎風面地區易有對流發展，午後明顯。這波降雨預估持續至月底，但如果下在海上，陸地感受自然與預報狀態不同。