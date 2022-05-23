民進黨新竹市長參選人鄭宏輝，近期除了拋出多項重大政策，也走訪各行各業，讓更多人看見新竹。他日前在臉書分享，親自拜訪莊志輝老師的藝術工作室，空間裡擺放油畫、木雕與銅雕創作，每件作品都跳脫框架、充滿無限想像空間。相關畫面曝光後，引發網友關注，不少人直喊「謝謝輝哥分享這樣的地方」。

鄭宏輝21日在臉書以「打開新竹一方創作天地 『台灣達利」莊志輝老師」為題提到，特別是一件名為「在頭前溪遇見你」的作品，是老師用在頭前溪撿到的朽木創作，燒毀的木頭留下自然空洞，老師加以發揮、展現六個洞的輪迴，更讓作品透光呼吸、帶入風城的氣息。

回憶起創作歷程，鄭宏輝透露，其實莊志輝老師為了夢想，16歲半工半讀，住在當時聚集藝術補習班與畫室的東門市場努力創作，不過他認為藝術不該侷限在制式學習，於是在離開補習班後，碰巧隔壁看起來閒置荒廢的店舖，莊老師就駐紮下來，每天日以繼夜無限沉靜在創作裡。那時上下課時間美術生來來往往，開放式的創作空間也更容易獲得建議，那段日子雖然辛苦，卻是莊老師奠定創作基礎的重要時光。

走進莊老師的工作室，鄭宏輝說，裡面飄散木頭香氣，對著室外植栽小園地，非常舒服愜意，棚架上居然有正在結果的葡萄！我們驚呼葡萄要栽種成功並不簡單，老師分享每次收成都會分送給左鄰右舍，還有過去法國參展來不及回來採收的經歷，在盆栽角落還發現野生薄荷，特別香、是防疫茶的成份之一，也謝謝老師馬上割愛分享一株讓他帶回去種。

相關畫面曝光後，網友紛紛留言表示「從照片就能聞到木頭香氣」、「作品好漂亮」、「好棒的地方」、「打開新竹讚啦」。