國3北上田寮段砂石車翻覆 緊急封路管制 07:292022/05/23 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號田寮段23日清晨5時許發生砂石車翻覆，警消在現場排除車禍。（翻攝自高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北上369.9公里、田寮段今（23日）清晨5時許發生車禍，據了解，一輛砂石車因不明原因翻覆，目前主線道進行管制封閉處理，警消已趕往現場救援，詳細事故原因仍待進一步釐清，盼請駕駛人提前改道。 他開刀住院見便盆上寫「公狗」怒拒用 護理師無奈曝真相 白沙屯媽遶境爆「快篩陽信眾跟隨」 遭罵：嫌醫療不夠崩潰？ 國3往國6匝道拓寬 9月動工 #國3 #田寮 #北上 #車禍 #砂石車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 端午連假國道車多 高公局規劃11條替代道路 18:392022/05/18 生活 台88線車禍 1警車2轎車撞成一團 車流回堵紫爆 09:182022/05/16 社會 砂石車北市東區急煞水泥洩滿地 幸未釀災但仍接罰單 15:252022/05/21 社會 端午連假景點車多 21處地雷路段一次看 12:012022/05/18 生活 改善國3往國6匝道塞車 明年將擴增雙車道 19:252022/05/16 生活 高雄男拒攔查竄逃國3田寮段 警開10槍路肩驚險壓制 12:252022/05/19 社會 車禍撞出「另類嬌點」 他見Tesla車牌直呼：好酷好特別 20:292022/05/15 社會 同時收北上南下超速罰單民眾傻眼 她轟：影響警察形象 13:002022/05/17 政治 頸部以下癱瘓 李振全用嘴譜生命樂章 04:102022/05/20 地方新聞 國3紫爆！北上122公里火燒車 車流回堵5公里 15:342022/05/17 社會 騎士雨天自摔報案 警一看監視器有詭 他反吃官司下場GG 10:282022/05/16 社會 和泰總經理蘇純興：買氣沒散 今年車市仍樂觀 04:102022/05/18 產業特刊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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