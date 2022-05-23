國道3號北上369.9公里、田寮段今（23日）清晨5時許發生車禍，據了解，一輛砂石車因不明原因翻覆，目前主線道進行管制封閉處理，警消已趕往現場救援，詳細事故原因仍待進一步釐清，盼請駕駛人提前改道。

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