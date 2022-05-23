國民黨突襲式宣布徵召前行政院長張善政參選桃園市長後，原先爭取提名參選市長前台北市議員羅智強「何去何從」？備受關切。羅後來宣布今（23日）日起展開「祈福走桃園」行動，傾聽基層聲音。至於為何在無法參選市長後仍堅持「走桃園」？羅智強昨（22日）下午在臉書透露，其實「祈福走桃園」也是中壢區的市議員梁為超提出的構想，對方建議他「走出選舉的政治風雨，專心為疫情下人民的辛苦發聲」。

羅智強指出，梁為超知道他很關心桃園的疫情，所以建議「走出選舉的政治風雨，專心為疫情下人民的辛苦發聲」，梁並說「疫情下，很多桃園市民都很慘，真的有好多好多的市民陳情，看了讓人難過不捨。強哥不是成立了桃園疫情關懷中心嗎？不如這樣，你當關懷中心的執行長，我來當你的副執行長，我們一起來做真正有意義的事！」於是在二個人的討論下，有了「祈福走桃園」的想法。

這場活動將從中壢區出發，羅智強表示，預計會走過中壢區的 17個里，歡迎有一些疫情心情或問題想分享的朋友，可以來告訴我們，不能到現場的朋友，也可以先用臉書私訊告訴我們，要加油打氣的朋友，因為疫情，儘量減少群聚，請大家在線上幫我忙加油打氣就好。

另外，羅智強也說，「其實也謝謝國民黨給我的這一番波折，讓我更清楚、更堅定做真正重要的事，就是幫助需要幫助的人，為大家發聲，選情沒有疫情重要」。這篇文章曝光不到一天的時間已有2.2萬人按讚，有人就留言「期待你的下一步」、「放下紛紛擾擾，一切只為人民，這是政治家的胸懷！加油！羅智強支持你」、「再次勇敢」、「什麼叫做大事？就如強哥這般」。