洋基左投柯特斯。（美聯社資料照）

紐約洋基最近面臨公關危機，陣中兩位戰將接連爆發種族歧視爭議。先發左投柯特斯（Nestor Cortes）多年前在推特使用種族歧視字眼，三壘手唐納森（Josh Donaldson）則是公開對白襪游擊手提姆安德森（Tim Anderson）使用輕蔑的稱呼，特別是唐納森事件已經引起大聯盟的關注。

提姆安德森是黑人，唐納森在球場上直呼安德森為「Jackie」，也就是大聯盟史上首位黑人球員傑奇羅賓森（Jackie Robinson）的名字。看到很會打棒球的黑人就稱呼他為「Jackie」，這可能被視為一種不禮貌的行為，白襪總教練拉魯沙（Tony La Russa）指出這是種族歧視，安德森也抱持相同看法。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示傑奇羅賓森是黑人民權的象徵，這種話題確實比較敏感。

安德森2019年接受《運動畫刊》訪問時曾經自比為傑奇羅賓森，所以唐納森（那時效力勇士隊）在球場上戲稱安德森為「Jackie」，唐納森辯稱只是開玩笑。白襪救援王韓崔克斯（Liam Hendriks）一向討厭唐納森，兩人曾是藍鳥隊友，韓崔克斯說：「這種只能是好友之間的玩笑，不能用來對待你不熟識的人。」

另一個麻煩是洋基左投柯特斯惹下的，前幾天他高中時期的推特被人挖出來，當年他曾頻繁使用歧視黑人的「nigga（尼哥）」字眼。柯特斯是古巴裔美國人，今年27歲，那些大約是10年前的推文。柯特斯道歉並刪除推特帳號，聲稱自己當年的行為是「不可接受的」，希望能重新開始，今後給大家做個好榜樣。