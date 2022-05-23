主演瓊瑤劇《還珠格格》紫薇一角走紅的女星林心如，不但外型甜美，演技也磨練得相當精湛，過去接演《情深深雨濛濛》、《美人心計》、《傾世皇妃》等作品，每每創收視佳績，近年她則跨足擔任製片人，先前推出的《華燈初上》，她也親自演出主角「Rose媽媽」，受到熱烈歡迎，而最近工作終於告一段落的她，把陪伴家人當作休息，昨天(5/22)林心如在社群分享居家照，素顏零修圖入鏡，不但膚況驚人，一雙美腿更成為大亮點。

林心如2009年成立「林心如工作室」，開啟製作人人生，推出了《傾世皇妃》、《十六個夏天》以及最近期的《華燈初上》，她還親力親為當演員，育有1女的她，所幸有「神隊友」霍建華在背後支持，兼顧了工作及照料孩子的責任，夫妻倆生活低調，很少放閃，一度傳出婚變，但日前林心如突然po出兩人私下同框照，真實互動超有愛，讓謠言不攻自破。

林心如曬自拍照，素顏模樣與白皙美腿曝光，狀態之好根本看不出來已經46歲。(取材自Ruby林心如臉書)

近期因受到新冠肺炎猛爆本土確診潮影響，各級學校為保護學童健康，許多都改成了線上教學，林心如昨天在臉書po文，透露女兒的幼兒園也持續停課，讓她最近多了很多母女相處的時光，為了安全，她幾乎都在家陪伴孩子跟毛小孩，她也拍下跟愛貓的同框照，笑得滿足，看來很享受居家時光。

照片中，林心如穿著一身灰色休閒家居服，簡單紮起頭髮，臉上無半點脂粉，而皮膚白皙又細嫩無暇，且愛貓懶懶躺在她的腿上撒嬌，讓林心如一雙美腿走露，美麗臉龐與嫩腿曝光，根本看不出她已46歲，林心如表示，自從愛貓長大後，已經很少主動爬到她身上睡覺，「懷念小北鼻的你還有女兒也是」，眾人則讚她素顏真的很美，「笑容好甜」、「心如根本少女，皮膚好好、好漂亮喔」，羨慕愛貓能躺在女神的腿上。