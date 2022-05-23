疫情指揮中心昨日公布一名10歲男童染疫後重症個案，成大醫院小兒胸腔暨重症科主任王玠能表示，該名男童在家中出現眼球上吊、四肢抽動等狀況，還跟媽媽說在廁所看到妖怪，附身到自己身上，媽媽緊急將兒子送醫，經過5天後仍搶救不治。不過指揮中心昨日僅將男童列入重症個案，詳細狀況仍有待指揮中心進一步說明。

王玠能21日出席疾管署主辦的「兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例討論」會議指出，一名10歲男童沒有任何慢性病，因同班同學、父母及哥哥都確診而被感染，男童於5月13日出現頭暈、嘔吐症狀，到診所就醫量測體溫，已發燒到38.5度，當天返家服用診所開立的藥物治療。

王玠能表示，男童隔天在家中開始出現不正常神經學表現，如抽筋、眼球上吊、四肢抽動等，時間持續5至7分鐘，間隔5分鐘又重複發生3次，王玠能說，比較特別的地方是，男童稱看到廁所有妖怪，且附身到自己的身上，電燈也不停晃動，媽媽驚覺有問題，趕緊送醫急診。

王玠能說，男童送醫急救時，已發高燒到40.1度，心跳為130下，偏快，肝功能數字有異常，X光片檢查肺部，發現有浸潤現象。另外，男童腦部也有水腫，腦腫得非常厲害，經搶救後仍在5月18日清晨不治。

醫療應變組副組長羅一鈞昨日於記者會中提醒，兒童在這波疫情確診後，併發腦炎有增加趨勢，提醒家長要特別留意，包括體溫高於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩等8等大症狀。