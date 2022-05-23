俄國入侵烏克蘭即將滿3個月，各界呼籲雙方熄火、俄軍則猛攻烏東頓巴斯地區之際。中華經濟研究院副院長王健全今（23日）接受港媒訪問時指出，這次美元一直升息沒有立即出現成效，美股今年至今也是跌多漲少表現不佳，主要是因為俄烏戰爭拖太久沒有解決，但是不只美國，全球情況也是一樣，通膨問題仍然嚴重。

根據《中評社》報導，王健全分析，這次美元一直升息卻沒有立即出現成效，加上美股至今也是跌多漲少，主要是因為俄烏戰爭拖太久沒有解決，油價與糧食價格都沒有跌下來，因此美國現在是輸入性通膨、低利、高物價、高股價、高房價，又碰到美元必須大幅升息，所以不只美國，全球情況也是一樣，通膨問題仍然嚴重。

另外，王健全指出，過去美國在戰爭時透過美元升息壓下通膨，是因為過去的戰爭都是很快結束，例如2014年俄羅斯攻打克里米亞，從2月底進軍到3月18、19日完全佔領克里米亞，戰爭很快就結束，但這次外界認為俄烏戰爭可能拖到今年底或是明年上半年，所以美元升息、美股卻沒起色，因為對美股而言就是一個完美的風暴，因為所有不利因素全部出現。