Omicron對兒童殺傷力強，目前已累積12例兒童重症，其中5例併發腦炎，林口長庚醫院兒童加護病房主任林建志表示，之前收治一名3歲2個月大的兒童確診個案出現猛爆性腦炎，曾二度出入急診，第二次到急診時高燒41.3度，出現心跳快、四肢抖動、頭一直往後仰等症狀，警覺有可能併發腦炎，立刻將孩子送到專責ICU救治，但在搶救60個小時後仍宣告不治。

林建志21日出席疾管署主辦的「兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例討論」會議，提到之前收治一名3歲2個月大染疫童出現猛爆性腦炎的死亡個案，該童原本身體健康，某天出現意識混亂、發燒，快篩陽性，家長馬上將孩子送急診，之後PCR檢驗確診，Ct值18。

林建志表示，該名幼童第二天下午又高燒到41.3度，二度送急診，進急診20分鐘後血壓開始下降，全身四肢冰冷、心跳加速，「病人眼睛會張開，但不太會講話」，住院治療1小時血壓恢復正常，但依然心跳快，意識奇怪，且四肢一直抖動、頭往後仰，急診醫師警覺可能是腦炎，馬上將孩子送新冠專責ICU。

林建志表示，該童病程變化快速，急診1小時送專責ICU，住院6小時就出現狀況需CPR，用藥反應不好，像急性壞死性腦炎個案，經過60小時搶救仍病逝。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，腦炎個案在這波疫情有增加趨勢，21日兒科醫學會、神經感染專家均提出共同治療指引，若兒童出現腦炎重症前驅8大症狀，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步太不穩，請立即就醫評估。