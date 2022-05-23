國民黨上周三（18日）「突襲式」提名前行政院長張善政參選桃園市長，除讓外界詫異，也引起多位藍營在地人士不滿，對此港媒《中評社》便預言，黨主席朱立倫面對排山倒海而來的壓力，可能重演2016年「換柱」的戲碼。

《中評社》今刊出一篇評論指出，國民黨徵召張善政出戰桃園市長，被形容為突襲，不但引發桃園在地的炸鍋反彈，也讓黨內與支持者強烈質疑，國民黨內的團結氛圍瀕臨崩潰，張善政與黨祕書長黃健庭、黨主席朱立倫更相繼為此公開致歉。

該文分析，前台北市議員羅智強已預告，23日將啟動「祈福走桃園，傾聽人民苦」行動，結合了先前的「桃園千里行」與「桃園疫情關懷中心」，計劃將走遍桃園13區，516里，《中評社》預測，羅此舉是嗅到桃園這局短時間內不會變好，更有重新開賽的可能性，所以要讓自己在桃園持續保溫，且戰且走、伺機而動。

在國民黨提名張善政參選桃園市長後，桃園街頭仍可見有意參選市長的藍委呂玉玲競選看板。（圖/讀者提供）

至於被視為在地勢力領頭羊的桃園市議長邱奕勝，該文評論認為，有媒體指出邱可能在近日宣布參選桃園市長，要用「火車對撞」的方式，逼黨中央收回徵召張善政的決定，若成真將對國民黨在桃園造成毀滅性影響；因此若朱立倫近期無法將桃園處理妥當，6月初的訪美行可能落得如坐針氈的局面，「再多的與美友好關係，可能也救不了內亂的國民黨」。

《中評社》分析，事件演變至今似乎已超出朱立倫事前意料之外，朱本以為徵召張善政可透過張的優質背景和形象，打出好牌平定「桃園之亂」，但沒想到因時機和方式都錯誤，「讓好牌變鬼牌」， 評論更大膽預言，朱立倫在面對黨內壓力情況下，「換柱」再次重演也「並非全無可能」。