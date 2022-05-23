小編今天（23日）精選5件不可不知的國內外財經大事。在大陸堅持嚴格的「動態清零」政策背景之下，蘋果公司傳出調整供應鏈的消息。外媒21日引述知情人士透露，蘋果為了因應大陸防疫政策等因素，已通知部分代工廠商，希望增加如印度、越南等大陸以外地區的產量。以蘋果產業鏈涉及的量能之大，業界正密切關注是否會帶動新一波產業出走潮。

【1】大陸清零政策衝擊大 蘋果供應鏈重洗牌!

華爾街日報報導，分析師指出，超過九成的蘋果產品都是由代工廠在中國大陸製造的，例如iPhone、iPad及MacBook等。但是隨著中美衝突日益升溫，蘋果對大陸的嚴重依賴，已成為潛在風險。

【2】美股重挫 未見投資人撤出潮

儘管美股已創下1932年經濟大蕭條以來最長跌勢，不過分析師就以往美股修正經驗來看，認為股市底部恐怕還未浮現。但值得注意的是，許多投資人懷疑Fed不會讓經濟陷入衰退的前提下，仍未出現爭相從美股撤離的情況。

【3】大摩：台積三年內圓千金夢

外資看台積電晉升千金熱度重燃！高盛證券甫調升股價合理估值至912元，與巴黎證券、匯豐證券相互襯托，摩根士丹利最新針對晶圓代工全球領頭羊深度剖析，提出若英特爾把伺服器CPU外包給台積電的最樂觀情況下，台積電股價三年內可望翻倍、突破千元。

【4】10檔融資減肥 法人敲進

台股上周周線終於量縮止跌回升，三大法人賣超也縮減至不到2億元，另融資餘額續減肥20億元，有助台股本周展開反彈。篩選上周融資減少2千張以上，且法人買超也達2千張以上，計有聯電（2303）、群創（3481）及華通（2313）等十檔個股，其中多數都是法人買超比融資減少張數大，本周股價反彈可期。

【5】台股殖利率4.2％勇冠全球

上市櫃公司2021年現金股利高達2.35兆元，台股現金殖利率衝高至4.2％勇冠全球，法人表示，台股一年一度除息行情將起，目前現金殖利率超過8％個股近120檔，遍地是黃金，然全球景氣處於下行空間，投資人存股時要逢低布局，避免賺到股息、賠了價差的情況。