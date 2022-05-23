有「廣播教父」之稱的良山兄（本名：陳合山）出道時憑著雄厚及富有有磁性的嗓音而受人矚目，而著名的廣告歌曲《歹命阿狗兄》便是由他演唱，隨後轉戰廣播界近50年，是廣播界相當重要的人物。但沒想到近日卻傳出他已在本月18日離世的消息，享壽82歲，他的歌手女兒陳思安，也在今（23）日於臉書上證實噩耗，並表示「謝謝爸爸一路的提攜和教導，我一定接續爸爸的棒子，傳承您的好歌聲和好人緣，我會帶著您對我的期許繼續在歌壇奮鬥」。

良山兄的女兒陳思安，今日稍早於臉書上發文表示「歹命的阿狗兄要來去夢遊仙公廟了。我摯愛的爸爸 良山兄，予5月18日早上11點，在家中安詳辭世，享壽82歲」證實良山兄離世的消息。而陳思安也表示，父親在廣播圈及歌壇奮鬥多年，一定會有很多聽眾及粉絲想要弔念，但考量到現在疫情嚴峻，因此她與媽媽決定低調處理父親的後事，也感謝大家對於他的喜愛。另外陳思安也特別感謝爸爸一路的提攜和教導，並強調會傳承父親的好歌聲和好人緣，帶著對她的期許繼續在歌壇中奮鬥。

事實上，陳思安過去以模仿江蕙一夕翻紅，讓一度跌至谷底的演藝事業起死回生，她回顧剛出道當歌手時，曾一度遭到父親反對，甚至被父親痛罵「三流歌手」，讓父女關係冷戰長達10年之久，直到陳思安入圍第19屆金曲獎最佳台語女歌手獎，兩人才終於破冰。