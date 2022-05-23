NBA官方23日宣布，由於獨行俠在西區冠軍賽G2多名板凳席球員與教練團成員站在非板凳席區域，甚至踏入球場內，獨行俠將被罰款10萬美元，這是他們今年季後賽第3次遭到罰款，不過獨行俠總教練奇德回嗆，「當作是給慈善機構捐款了！」

獨行俠球員和教練在今年季後賽期間，早就成為踏進場內慶祝的累犯，不僅是西區冠軍賽G2，先前在季後賽次輪遭遇太陽，G2就被聯盟罰款2.5萬美元，G7被罰款5萬美元，目前已經累積罰款17.5萬美元，但奇德與獨行俠老闆庫班根本沒在怕。

「罰款是聯盟的決定，但我們不會因此坐下來的，我們仍然會站起來替球隊歡呼，」奇德表示，「從積極面來看，我們能夠把罰款當作是給慈善機構捐款。」庫班則在社群媒體發文，「我們板凳球員徹底失控！」藉以嘲諷聯盟執法尺度不一。

反正怎麼樣遭到聯盟罰款，對於庫班與獨行俠早已司空見慣，庫班早已多次違反聯盟規定遭到重罰，尤其是刻意公開批評裁判尺度方面，也成為NBA遭到罰款最多次的老闆，但他怎麼罰也沒在擔心的，畢竟對他來說，這些罰款根本不算什麼。