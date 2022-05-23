網路紅人鄧佳華，外貌長相奇特，行事作風爭議不斷，近來他纏上網紅昱萱接連在臉書高調發文追求，遭大批網友砲轟噁心，昨(22)晚鄧佳華終於忍不住還擊，爆氣控訴這些日子以來負評纏身的心情，呼籲不要靠貶低別人抬高自己身價，句句在理，卻被抓包這段出自因謎片換臉案認罪的百萬網紅小玉《社會亂源》一曲。

鄧佳華22日晚間，在臉書發文寫下：「我不偷不拐不騙不搶，你們行你們來這麼會講，靠一張嘴想像，你們還能怎樣，這樣酸我又不痛不癢，你們的薪水還是一樣，不要藉由貶低別人抬高自己身價」其實這段話的歌詞是網紅小玉，在 2018年回應酸民攻擊創作的《社會亂源》一曲，哪知後來小玉本人被爆出，將119位女生臉蛋合成日本謎片營利被捕，由於在該首歌他本人數次唱出「我就是社會亂源」歌詞，有人就說他神預言自己將來處境。

該篇貼文被發布後，起初網友並未發現鄧佳華抄襲小玉歌詞，在回文區紛紛鼓勵他「做自己就好」、「他們在幫你累積福報」、「佳華說得沒錯，加油」、「這句話我真的很認同欸」、「終於講正常話」、「這篇文我很喜歡」罕見獲得網友認同讚賞，不料突然有網友大罵：「記得這是是小玉的社會亂源歌名正好跟你符合」風向才立刻轉變。

回文陸續有人指責他：「原來是複製貼上」、「笑死偷小玉的歌詞」、「你是想學小玉嗎？但是你沒他的本事誒，你還是繼續騙吃拐乾，年收入0元好了」、「可憐之人必有可恨之處就是在形容你這種的」、「你還需要別人浪費時間來貶低你嗎？」、「先去查網路上你所有做過的事情？別老是自打臉」、「可憐之人必有可恨之處就是在形容你這種的」終究還是惡評如潮。

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