美國西點軍校在臺灣時間昨日凌晨舉行2022年班畢業典禮，我國奉派交流的陸軍軍官學校學生胡家琪，以優異表現順利完成學業，上台領取畢業證書，一同接受師長、親友的喝采，展現我國軍校生允文允武特質。

根據青年日報今日報導，胡家琪是我第3位就讀西點之女軍校生，今年西點軍校畢業典禮，邀請美軍參謀首長聯席會議主席米利、陸軍部部長沃慕斯等貴賓出席，我國駐美代表處軍事代表團亦受邀派代表參加。

胡家琪為陸軍官校110年班、正90期學生，於民國107年通過甄選，成為我國奉派就讀西點軍校的第3位女性軍校生，在校期間通過4年軍事、文化、體能、語言等嚴格訓練及考驗，圓滿完成學業。

胡家琪在西點一年級時，即代表學校參加全美大學運動賽事，榮獲手槍錦標賽全國女子團體總成績第3名佳績；三年級時再度獲派參加全美大學射擊賽，並榮膺西點夏季領導營營隊A連實習連連長；去年暑假主動報名參加美軍野地攻防求生訓練，更到美國國防大學戰爭學校見習，畢業前榮獲全美大學「手槍項目」卓越體育徽章榮譽。