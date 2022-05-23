英國前情報員史蒂爾（Christopher Steele）近期聲稱，普丁癌症纏身，身邊有一組醫生貼身治療。

英國秘密情報局前局長迪爾羅（Richard Dearlove）19日預測，俄羅斯總統普丁2023年就會下台，可能進入療養院休養，更聲稱俄羅斯政權將在接下來1年至1年半內分崩離析。

新聞週刊（Newsweek）報導，曾在1996年至2004年擔任又稱為「軍情六處」（MI6）的英國秘密情報局前局長迪爾羅19日在Podcast節目「One Decision」上預測，2023年後普丁就會因為健康因素，不再擔任俄羅斯的領導人。

「我認為他會在2023年離開，可能是去療養院。」他說現年69歲的普丁即便從醫療機構出來，也不會再次成為俄羅斯的領導人，他稱俄羅斯政權將會以這種沒有經歷政變的方式繼續延續下去。

他也預測，受制於西方制裁、俄烏戰爭、以及俄羅斯軍隊現在的表現，俄羅斯政權可能會在接下來12至18個月分崩離析。

另外英國前情報員史蒂爾（Christopher Steele）近期接受倫敦廣播公司電台（LBC Radio）專訪時也表示，普丁在會議期間中途離席接受治療。

他稱這些安全會議原本應該持續一小時，不過卻被劃分成好幾段，「普丁走出去，在不同會議段落間進行某種治療。」

他也稱，普丁身邊經常會有一組醫生陪同，「這肯定對俄羅斯現階段的治理有非常嚴重的影響」，「克里姆林宮內部愈來愈混亂」，他指內部缺乏普丁的明確領導。

史蒂爾並未在訪談中說明自己的猜測依據。