澳洲工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）23日上午宣示就職澳洲第31任總理，這是工黨時隔9年再次執政。宣誓儀式在當地上午9時舉行，同時宣誓的還有出任副總魁、就業部長的工黨副黨魁馬勒斯（Richard Marles）、出任外交部長的參議員黃英賢（Penny Wong）、出任財政部長的眾議員查默斯（Jim Chalmers）以及出任金融、婦女、律政部長的參議員蓋拉格（Katy Gallagher）。艾班尼斯承諾開啟一趟「變革之旅」，誓言處理氣候變遷、生活成本上漲與不平等問題。

根據澳洲選舉委員會（AEC）截至當地時間上午10時統計，工黨在眾議院獲得75席，離組成多數政府僅剩1席之隔。前總理莫里森過去領導的自由-國家聯盟（Liberal-National Coalition）取得58席，另有10名獨立參選人可望取得勝利。

就職儀式之前，艾班尼斯在雪梨郊區的住家外告訴媒體：「澳洲政壇變天，不僅是我生命重要的一天，對這個國家也是重要的一天。」他說：「我希望開拓機會，塑造變革；我將引領人民踏上這條變革之路，我想把整個國家團結起來。」

艾班尼斯自幼家境清寒，靠單親媽媽以社會津貼撫養長大，如今登上澳洲政壇頂峰，他以己例鼓勵人民勇於逐夢。

艾班尼斯21日發表勝選演說時稱：「一個領殘障補助金單親媽媽的兒子，在坎普頓社會住宅中長大，今晚能夠以澳洲總理身分站在你們面前，充分說明了我們國家的偉大。」他說：「我的母親夢想我能有更好的生活，我希望我的人生旅程能激勵澳洲人勇於摘星圓夢。」

艾班尼斯24日將偕黃英賢出席在東京召開的四方安全對話（Quad），建立盟友對澳洲的信任。與此同時，印度總理莫迪已抵東京，下午預計出席美國總統拜登與日本首相岸田共同主持的「印度太平洋經濟架構」（IPEF）啟動儀式。