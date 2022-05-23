12日，朝鮮官媒KCNA(朝中社)破天荒宣布，自己出現新冠案例且有疫歿者之後，在沒有接受來自韓國以及美國的新冠奧援下，朝中社23日又報導，當地2500萬人口當中每日發燒數量，已連兩天都降到20萬以下。

21日，美國總統拜登首訪亞洲時曾指出，已向中國大陸以及朝鮮表達新冠疫苗提供意願，不過卻沒有得到對方回應。未接受新冠外援的朝鮮宣稱，當地疫情已出現對自己有利的轉圜情況。

根據朝鮮23日黨媒資料，目前最新發燒患者有167,650名，另有1人死亡。而自4月下旬以來，累計病例已達281萬，超過233萬康復。同時，死亡人數為68人。

朝中社報導，為了抑制新冠病毒蔓延，透過嚴厲封鎖區域與單位措施，加上全朝鮮危機責任感不斷加強，全力抗疫下，疫情露出轉機。22日美國政府表示，不理會外界援助的朝鮮，這種靠著限制的抗疫政策起了一定的效果。

在缺少篩檢之下，沒人知道朝鮮實際陽性檢出人數到底有多少。取而代之的是，朝鮮政府只有公布當地發燒的數目，因此，很難去斷定朝鮮新冠疫情是不是很嚴重。

據悉，朝鮮中央政府已在當地發放物資以及藥物，並徵調軍醫人員來支援相關抗疫活動。朝中社表示，當地藥廠也正加快生產腳步，但未詳盡說明到底是生產哪些藥物。