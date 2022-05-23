睽違兩年，Computex回歸實體展，鈺創(5351)大秀新技術，從創新記憶體、高速傳輸、泛現實XR，到隱私計算等四大科技亮點。

首先，鈺創已開發出全世界第一顆採晶圓級晶片尺寸微型封裝 (WLCSP)，且專為邊緣運算裝置整合需求開發的256Mb RPC DRAM，兼具成本與功耗雙重優勢，可與邏輯運算晶片整合，發展出多元應用，此外，以記憶體為核心開發多元智慧應用，在異質整合時代亦繼續耕耘於符合JEDEC利基型DRAM裸晶，已研發符合JEDEC標準定義下Longer Retention Time的需求。

再者，歐盟之充電標準統一USB Type-C標準提案正式通過，加速 iPhone替充電孔介面上做出重大改變，代表蘋果、非蘋陣營都將大舉採用Type-C解決方案。

鈺創旗下鈺群科技USB Type-C E-Marker傳輸線控制IC—EJ903 早已通過國際USB-IF之40Gbps USB4及Intel Thunderbolt4雙認證，為全球唯二通過雙認證之國際大廠。

第三，因應虛擬與擴充實境市場的興起對外界感知與內容的需求快速加溫，鈺創科技集團積極致力於3D雙目視覺與智能融合之半導體技術與產品開發，包括：3D深度影像擷取控制晶片、3D雙眼、多眼深度影像視覺處理晶片、球型360度全景攝影機產品等，並提供產品從設計至量產整合解決方案。鈺創集團之鈺立微電子eSP876深度影像控制單晶片控制兩個水平放置的傳感器與接收其輸出的資料並且加以處理後可產生多視角、大視野以及3D等多重資訊，而所擷取的3D影像，經由分析後可產生被攝景物深度距離的深度圖像，亦可做為開發體感/手勢控制所需的深度影像資料，提供系統廠商擴展相關XR之3D影像應用。

最後，鈺創也與臺大產學合作建立DeCloak(帝(水闊))公司，鈺創開始進入軟件領域，自力研發之專利演算法，可讓用戶個人資料與數據得以保護；此演算法以APP型式於疫情期間提供民眾具隱私保護功能的足跡比對與人流分析。亦開發隱私處理晶片PPU以及其延伸的產品可不受任何硬體設備結構限制，將資料與數據去識別化來達到保護個人隱私的效果。此等專利演算法對數據進行分析，已應用於高精準度的AI預測模型，更是大數據時代一些企業分析消費者行為之利器，例如已發展「防疫助手」App免費幫助台灣人民可以隱蹤（Virtualization)卻能檢視是否接近疫情或人聚過多之處以自我防護。