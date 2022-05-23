摩斯漢堡薯條不缺貨，「買大薯送大杯冰紅茶」優惠活動加碼延長至5月31日，摩斯漢堡號召薯條控到摩斯漢堡吃薯條！

摩斯薯條售價45元，是採用美國馬鈴薯製成，油炸後外層酥脆，內部則保有鬆軟的口感與馬鈴薯的香氣，口感深受顧客喜愛。