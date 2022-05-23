50元銅板價有找 摩斯漢堡買大薯送大冰紅茶優惠至5月底 09:142022/05/23 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 摩斯漢堡搶商機，「買大薯送大冰紅茶」優惠活動延長至5月31日。圖／摩斯漢堡提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩斯漢堡薯條不缺貨，「買大薯送大杯冰紅茶」優惠活動加碼延長至5月31日，摩斯漢堡號召薯條控到摩斯漢堡吃薯條！ 摩斯薯條售價45元，是採用美國馬鈴薯製成，油炸後外層酥脆，內部則保有鬆軟的口感與馬鈴薯的香氣，口感深受顧客喜愛。 麥當勞薯條大缺貨售完為止 最快這時間才能吃到 與華元食品攜手合作 板橋凱撒飯店 入住送熱門零食 第一金人壽 網路投保好禮加碼送 #摩斯漢堡 #薯條 #買大 #薯送 #紅茶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觀光飯店自救 推雙城遊買一送一 04:102022/05/21 財經要聞 原燒聯手兒盟14年 義賣T恤超過45萬件 11:092022/05/16 生活 新竹唯一日商抹茶甜品進駐巨城 開幕前3日霜淇淋買一送一 14:352022/05/18 生活 薯條不缺貨！ 摩斯漢堡買大薯送大冰紅茶 09:542022/05/18 生活 金磚國家外長視訊會晤 王毅：輸送武器換不來烏克蘭的和平 09:052022/05/20 兩岸 她點青菜發現老闆免費「送蛋」崩潰 網一看狂抖：是牠的 21:102022/05/18 社會 今年520遇諧音愛你愛愛我愛你 高巿登記結婚送文創小物 18:472022/05/16 寶島 520速食店獻寵愛心意 飲料薯條免費嘗 04:102022/05/16 時尚消費 520歌頌愛 手搖飲買一送一 04:102022/05/18 時尚消費 上海復工復產 各重要運輸量已接近恢復完成 12:162022/05/19 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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