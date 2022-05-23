台中一對情侶販毒雙雙遭判刑，2012年入獄前於看守所結婚廝守，往後9年都在獄中以書信維繫感情，豈料，去年女方獲假釋，一出獄就立刻提離婚，仍在服獄的男方不願離婚。台中地院審結，認這段婚姻有名無實，准許離婚。

判決書指出，女子小婷（化名）與男子阿揚（化名）交往約5年，因共同販毒於2012年各遭判18、24年8月徒刑，兩人便趁遭羈押期間，於台中看守所結婚互許終生，服刑期間靠書信連絡，維持愛意，而2021年10月間小婷獲假釋出獄，隨即依婚姻難以維繫為由，向法院訴請離婚。

仍在服刑的阿揚接獲消息深感晴天霹靂，難以接受小婷剛假釋就提離婚，抗辯遠距離婚姻是雙方婚前的認知，過去兩人的互動也無發生問題，雖他在獄中服刑，但小婷若在信上提及需求，他亦會盡力滿足與幫忙，不認為自己有過失，不願意離婚。

男子在獄中聽聞妻子要與他離婚，相當崩潰。（示意圖／Shutterstock）

台中地院審後，法官認為，雙方婚後已達10年未共同生活，徒有夫妻之名，而阿揚在短期內無法獲假釋，夫妻兩人無從維繫、增進感情，反而是情誼日漸淡薄，非一般夫妻能忍受，認定兩人感情已生裂痕，無回復希望，故判准離婚。可上訴。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！