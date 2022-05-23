港星「紅姑」鍾楚紅是80年代的性感女神代表，雖然她近年淡出螢光幕，不過仍多次以凍齡美貌和絕佳氣質引發外界討論，而鍾楚紅近日就被曝光氣質登山照，她五官俏麗、氣色紅潤，還大方露出眼尾的皺紋，仍不影響紅姑的魅力，她依然美艷動人。

富商劉鑾雄夫人甘比（陳凱韻）昨（22日）在IG限時動態曬出和女兒劉秀樺（Josephine）以及好友鍾楚紅、鄭秀文的登山照，照片由鍾楚紅掌鏡，大夥兒對著鏡頭擺出開心的表情，不少人都把焦點放在鍾楚紅身上，她五官俏麗、膚質白皙，舉手投足完全不像已62歲，鍾楚紅不僅自拍沒有特別「喬角度」，她還大方露出眼尾的皺紋，照片仍獲得網友大讚有氣質、優雅地老去。

甘比曬出和女兒劉秀樺以及好友鍾楚紅、鄭秀文的登山照。（圖／取材自Instagram）

其實，天生麗質的鍾楚紅是在1979年以香港小姐第四名出道，後來獲得電影公司賞識，踏入影壇一炮而紅，鍾楚紅在1991年嫁給廣告才子朱家鼎，兩人婚前就約定不生小孩，婚後鍾楚紅為愛淡出演藝圈，2007年朱家鼎因大腸癌病逝，享年53歲，鍾楚紅恢復一人生活後曾表示不再婚，「一生只愛朱家鼎一人」。

鍾楚紅除了是一代性感女神代表之外，她過去就曾被問到凍齡之道，對此，鍾楚紅則強調不喜歡動醫美手術，寧可自然老去、過簡單樸實生活「要學會接受最真實的自己」，而她的秘訣就是注重飲食和作息，吃飯只吃7分飽，少吃肉多吃蔬菜，按時運動。