陸媒先前報導，浙江省杭州市國安局逮捕涉嫌利用網路危害國安的「馬某」，由於阿里巴巴總部位於杭州市，市場一度懷疑「馬某」即阿里創辦人馬雲，衝擊阿里巴巴市值蒸發逾2千億港元，官媒則事後修正為「馬某某」，澄清相關謠言。馬雲的一舉一動備受外界關注，陸媒近期直擊他在深圳打高爾夫球，退休生活過得愜意。

綜合陸媒報導，馬雲在5月20日現身深圳高爾夫球場，還打出一桿進洞，知情人士透露馬雲因此心情大好，當天滿臉笑容更拿著高爾夫球合照。

深圳高爾夫俱樂部成立於1985年，是大陸最早的高爾夫俱樂部，因交通便捷，位於深圳福田中心區域，歷年來備受大陸名流青睞。

馬雲之前抨擊大陸金融監管制度，旗下螞蟻金服IPO掛牌被喊卡，之後他就鮮少露面，去年2月馬雲被外媒直擊連續幾周都在海南三亞的紅峽谷高球場打高爾夫球，直接戳破當時他被官方「軟禁」的傳聞。

旺報先前報導，央視2022年4月25日稱杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的「馬某」採取刑事強制措施，市場一度懷疑「馬某」是指阿里創辦人馬雲。就在上述報導不久後，前《環球時報》總編輯、特約評論員胡錫進微博發文闢謠指：「向權威部門確認過，杭州市國家安全局抓的是『馬某某』，不是『馬某』，寫『馬某』的報導都是不準確的。」