楊男車子開往烏石港碼頭，直直往海裡衝。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

肇事車輛拉上岸後，前方擋風玻璃碎裂，駕駛車窗打開。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

22日消防局晚間9時50分接獲民眾報案，宜蘭縣頭城烏石港遊艇碼頭附近，1台自小客車落海，消防局立馬出動特種大隊、特搜小隊及頭城分隊到場搜救，於晚間11時15分，從車內救出1名54歲的楊姓男子，現場已無生命跡象，送往礁溪杏和醫院搶救，於22日晚間12時19分宣告不治死亡。

據了解，楊男家住礁溪，平時在台北市賣菜，昨晚與好友們喝酒聚餐為陸籍友人餞行，酒後轉往烏石港附近拜訪好友，該友人表示楊男到他家時已經喝茫了，幫楊男叫計程車，楊男拒搭堅持自行開車離去。

沒多久該友人聽聞噩耗，到現場時感到錯愕，計程車車行還不時打電話詢問要去哪載客，該友人接起電話直說「死了啦！」該友人傷心表示，楊男怎麼會把車子開往海裡？

根據目擊者表示，晚間9時許在碼頭附近，當時目擊者正在維修1艘遊艇，看到1輛轎車沒有煞車直直衝入碼頭，車身四腳朝天、緩緩沉入海中，嚇呆立馬報警。

待消防局於22日晚間11時許進行吊掛作業，11時15分從車內救出楊男，已無生命跡象，送往礁溪杏和醫院搶救，於22日晚間12時19分宣告不治死亡。該車輛拉上岸後，前方擋風玻璃碎裂，駕駛車窗打開。

經警方查證，調閱路口監視器後，初步排除他殺可能，另抽取楊男血液，呈現酒精濃度反應，酒精值265.7mg／dl，換算呼氣值每公升高達1.32毫克，已針對肇事車輛進行採證、釐清車禍肇事原因中。

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