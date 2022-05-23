【旅遊經 編輯部報導】

「夏天來了就要去玩水或至海灘消暑一下！」2022東浪嘉年華邁入第二周活動，拜臺東地區昨(22)日天氣之賜，吸引不少民眾湧進杉原灣海水浴場，包括沙灘排球、SUP比賽，以及體驗沙雕、沙灘瑜珈等臺東多元的海上活動，一連串的精采活動及體驗將一直延續到28日，民眾若至台東，想感受夏日的活潑，不妨前往杉原灣，感受不同的沙灘及海域樂趣。

臺東有全國最長176公里的海岸線，擁有絕佳條件打造太平洋海域遊憩廊道，獨木舟、風帆和SUP等活動也扎根發展；臺東以真實自然的慢經濟模式帶動觀光，天然優美的杉原灣就是辦理海域活動的最佳基礎，今年東浪嘉年華包括15項沙灘及海上遊憩活動、娛樂漁船海上導覽體驗等， 28日前為最後一周時間，欲體驗臺東多元的海上活動，不妨來暢快一「夏」。

2022東浪嘉年華今年活動主題為「東浪迎夏‧水躍杉原」，活動於14日由饒慶鈴縣長等貴賓揭開序幕，不過，受到梅雨季來襲影響，上週14、15日兩天部分活動取消，讓民眾有些失望。昨(22)臺東天氣放晴，杉原灣海水浴場立刻湧入了批人潮，有些是全家出遊，一起製作沙雕，或是參觀【杉原之心－海洋生態繪本展，甚至於SUP(立式搖槳)也有不少人挑戰。

【2022東浪嘉年華】海陸雙挑戰賽報名踴躍，原定5月14日比賽日期雖然受梅雨季節影響移至22日這一周舉辦，但多數隊伍仍不受影響而決定出賽，讓原本擔心的主辦單位大受鼓舞，搭配原本於本周舉辦的【台灣SUP競賽挑戰賽】形成難得一見的海、陸雙挑戰賽同時開打，也讓現場的民眾感到熱血沸騰。

經過兩天激戰，由「快來休怕」、「久毅」及「久毅紅」分別奪得前三名，而【台灣SUP競速挑戰賽】也在全場歡呼加油聲中各組成績出爐，除短距200米男子組陳宥亦及長距6公里安偉華拔得頭籌之外，短距200M及長距3公里女子組不負眾望由李若琪獲得雙冠，堪稱最大贏家。

台東交觀處長余明勳表示，東浪嘉年華於5/14-5/28在杉原灣海水浴場等地盛大登場，連續15天以四大系列活動主題【沙灘遊憩活動】、【海域遊憩活動】、【藍色公路微旅行】、【杉原之心－海洋生態繪本展】提供民眾最消暑的沙灘派對，規劃15項沙灘及海域活動，近千人報名，高達九項活動為免費參加，所有項目一開放報名立即額滿，尤其沙灘排球挑戰賽還特別加開組數，可見在台東慢經濟政策下，低碳旅遊及環境教育融入民眾日常休閒，更符合旅客追求健康養生、親近大自然旅遊的需求，帶領民眾體驗多項無動力、無汙染的水上載具，SUP立槳、獨木舟、帆船、風浪板等海域遊憩活動，還有親子沙雕、沙灘瑜珈以及海洋音樂會、沙灘電影院等活動。

此次「2022東浪嘉年華」最受民眾矚目從夏威夷引進的【全臺唯一六人支架大洋舟Outrigger Canoe】除了於活動期間進行展陳之外，也特別於5月21日首次進行下水體驗，台東縣政府指出本次【2022東浪嘉年華】特別從夏威夷引進的【支架大洋舟】可以說是首次在台灣海域進行航行，在【台灣南島支架大洋舟航海社會】的江伊茉(Yvonne)老師的解說之後由縣府交觀處余明勳處長率隊陸續下水體驗，一開始，參與體驗的民眾都非常緊張，當支架舟呈約50度角時，渾身有一種說不出的刺激和亢奮，讓人感受到了支架大洋舟特有的魅力，讓初次體驗的朋友大呼過癮，留下了深刻、獨特的記憶。

今年首次加入【藍色公路微旅行】也正式啟航，安排三項遊程規劃：海上SUP悠遊半日遊、海洋漁場秘境半日遊、海上泳池樂活半日遊，從富岡漁港搭乘藍色水路悠遊沿海北上至都蘭鼻，讓民眾搭配不同的海上體驗，在初夏時光提供一個輕鬆、悠閒適合闔家出遊的臺東藍色公路，讓民眾享受東海岸蔚藍之美。

相關訊息可至臺東東浪嘉年華查詢！