高雄市20日晚間發生一起汽機車糾紛，警方獲報到場後，汽車駕駛突笑臉直呼：「沒事，沒事，朋友鬧著玩而已」，但員警早識破男子疑似酒後開車，要求對方配合酒測，經施測後酒測值高達每公升0.59毫克，依公共危險罪嫌送辦。

行車糾紛瞬間變沒事，警眉頭一皺:案情不單純！（影／警方提供）

行車糾紛瞬間變沒事 警眉頭一皺:案情不單純！（圖／警方提供）

鼓山分局內惟派出所所長周信宏、警員蔡柏盛於20日深夜獲報在鼓山區新疆路上有行車糾紛，雙方正吵得不可開交。警方到場時，駕駛白色的賈姓男子（43歲）瞬間變成和解哥，一邊向警方說沒事，一邊向機車騎士說著「只是朋友鬧一下而已，是不是、是不是！」。

賈男表示彼此為同行友人，因討論行程導致情緒高亢，所以沒事。但員警已察覺雙眼迷濛的賈男渾身酒味，將雙方隔離詢問事發經過後，發現是因超車而引起糾紛，還好雙方在行車過程中並未發生擦撞，也沒有肢體衝突，過程中只見賈男解釋著不合理的經過，而其他3名機車騎士則悶不吭聲，讓員警懷疑過程不單純，進而發現賈男疑似酒後駕車。

當員警將對他實施酒測時，賈男卻又見笑轉生氣地說著「不要鬧了啦！」，在員警堅定立場下，賈男也只好配合酒測，後續發現他酒測值超標，高達每公升0.59毫克，雖然當場上銬逮捕時引發賈男不滿，但員警的強勢執法也讓他無所發揮，並移置查扣車輛，依公共危險罪嫌送辦。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，民眾如有飲酒應搭乘大眾運輸交通工具，或善用代駕、指定駕駛等服務。警方秉持酒駕零容忍方向，持續強力取締酒後駕車，以確保用路人行車安全。

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