臺灣銀行金門分行襄理張金育攔阻詐騙10萬元。（警方提供）

臺灣銀行金門分行行員李智威攔阻詐騙54萬元。（警方提供）

土地銀行金城分行沙美辦事處行員陳明華攔阻詐騙15萬元。（警方提供）

金門山外郵局行員陳淑芬攔阻詐騙15萬元。（警方提供）

疫情一直燒不停，詐騙集團也跟著騙很大。金門金湖警方統計今年1月至今成功攔阻詐騙近700萬元。警方分析其中以「假投資真詐騙」最多，提醒鄉親要小心再小心，以免辛苦錢付之流水。

金湖分局統計，今年1月1日至5月20日，該分局與金融機構、超商協助攔阻詐騙14件，金額共690萬元。以4月至今來說，就接獲金融機構通報攔阻詐騙案5件，其中4件為「假投資詐騙」金額284萬元，另1件為「辦理貸款要求繳納保險詐騙」金額10萬元。

警方感謝金融機構機警熱心，遇有異常提領主動關懷提問，並即時通報警方到場，共同攔阻詐騙犯罪。金湖分局長曾冠螢日前特頒獎表揚金門土地銀行金門分行新市里辦事處行員陳明慧(攔阻200萬元)、臺灣銀行金門分行襄理張金育(攔阻10萬元)、行員李智威(攔阻54萬元)、土地銀行金城分行沙美辦事處行員陳明華(攔阻15萬元)、金門山外郵局行員陳淑芬(攔阻15萬元)等5人。

曾冠螢表示，詐騙集團常以假投資、假檢警、假親友借錢等名義唆使被害人到銀行匯款，其中以假投資詐騙所占比率最高，被害人損失金額少則數十萬、多則數千萬，民眾稍有不慎，畢生積蓄可能被騙光光。警方將持續與金融機構保持密切合作，協力打擊犯罪，確保鄉親財產安全。