影音串流平台Netflix 21日在臉書粉專為韓劇《還有明天》宣傳，截取劇中畫面，加上「台灣買不到快篩」、「被早上7點排隊的人買光」等文字製成迷因圖，引發網友不滿後刪文，但因Netflix 遲未道歉，進一步引爆退訂潮，Netflix 在事隔兩天後，今早終於在臉書發文道歉，表示未來會更審慎審核工作，避免造成民眾的誤解。

Netflix 事隔兩天再度發文道歉。（圖／翻攝自臉書）

Netflix今（23）日在臉書粉專更新貼文指出，感謝所有粉絲、網友及訂閱護的批評指教，21日在社群發布的貼文，因未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性，發布不合時宜且容易造成社會大眾誤解的圖文，造成爭議和風波，已深自檢討。

Netflix說，未來會以更審慎的流程進行審核工作，也會加強對社會時事動態的了解，核對重大政策相關資訊的正確性，避免造成民眾的誤解，也會確保執行社群工作人員對社群行銷的影響力。

整起事件始末為，Netflix 21日於臉書粉專貼出8秒韓劇短片，片中一名男子抱起一名男童轉身離去，並寫著「快篩試劑早上7點開始排隊的人」，身後停留在原地的4名孩子則是被標註為「永遠買不到快篩的我」。

Netflix利用台灣快篩試劑一劑難求的梗，截取《還有明天》宣傳片中的畫面製作迷因圖，並在下方貼文寫道「風吹日篩還是買不到，還有明天」，影片及文字都在嘲諷台灣民眾為搶買快篩而排隊，甚至有些人一劑都買不到的窘境。貼文曝光引發上萬網友炸鍋，認為今快篩試劑已供需平衡，批評Netflix小編造謠，並要求Netflix出面道歉。