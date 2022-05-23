沉澱後再出發！ 羅智強展開「祈福走桃園」行動｜2022.05.23

國民黨中央18日在中常會上通過徵召行政院前院長張善政選桃園市長，突如其來的消息讓各界震驚，日前已辭去台北市議員投入桃園市長選舉的羅智強也相當錯愕，不過在沉澱數日後仍決定繼續走遍桃園，除了串聯9位在地議員外，今（23）日出發時連國民黨立委魯明哲也現身，一同為桃園祈福。

羅智強今日在臉書表示，雖然國民黨桃園市長提名的人不是他，但想為桃園做事不是非得要成為被提名人。他說，疫情襲捲全台，桃園市民也深受其苦，幫人民說出沒被政府聽見的話，是他一直念茲在茲的事，因此當國民黨桃園市議員梁為超提議「祈福走桃園」時，他深受感動，「這才是，遠比選舉，更有意義的事！」

羅智強透露，決定要「祈福走桃園」後，他致電邀請王仙蓮、牛煦庭、朱珍瑤、周玉琴、涂權吉、徐玉樹、黃敬平、舒翠玲等多位跨黨派的在地議員，每一位幾乎都沒有考慮就答應擔任「桃園疫情關懷中心」的副執行長，加上梁為超共9人，一同為桃園盡一分心力。

而今日早上羅智強一行人出發展開祈福行動時，魯明哲也現身與羅智強合體！他說，桃園近日有太多政治議題，應該拉回民生與防疫，而羅智強從來到桃園降落的過程，到現在非常貼近民生，與人民站得這麼接近，還發起這個活動，延續走遍桃園的精神，讓他相當感動，因此也決定一起從中壢出發，全程參與。