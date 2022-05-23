26歲美國女星蜜桃貓朵佳(Doja Cat)最近人氣火燙，上週她以一襲黑色半裸性感造型出席2022年「Billboard音樂獎頒獎典禮(Billboard Music Award,BBMA)」，橫掃「最佳節奏藍調歌手」等大獎，前天(5/21)卻突然宣布緊急取消接下來的巡演，透露「生財工具」喉嚨出了大狀況，必須馬上接受手術。

蜜桃貓朵佳熬出頭，是近年美國樂壇爆紅的女歌手，不僅音樂作品叫好叫座，她在社群上也擁有高討論度，IG有著2391萬粉絲追蹤，推特也有超過532萬粉絲追隨，在YouTube頻道上的歌曲最高則有3.9億觀看數，人氣非常高，如今傳出她喉嚨出事的消息，也讓廣大粉絲感到極度憂心。

拿了大獎的蜜桃貓佳朵，早訂好了7月將開始巡迴演唱會，沒想到本月21號她突然在社群宣布取消多場演出，理由是喉嚨不舒服已多時，經專業醫生診斷後，被告知必須盡快進行扁桃腺手術，她之所以選擇親自po文公告，「是希望你們最先從我這邊得知這個壞消息」，表示雖然不是很大的手術，但術後恢復會需要一些時間，這代表她原訂今年夏天的音樂節演出，甚至較近場次的巡演，都得喊卡。

她也貼出了張嘴露出喉嚨深處的照片，透露左邊扁桃腺位置有膿傷，「我的喉嚨狀況一團糟」，表示自己有在服用抗生素治療，但她完全忘了這件事，每天都放縱抽電子菸、喝酒，導致扁桃腺問題惡化，終究是到了不得不開刀取出膿腫的地步，蜜桃貓佳朵也坦言，自己對尼古丁上癮，腦子想著不想要抽，但卻需要尼古丁，「大腦已經上癮，我也很痛苦」，如今得付出這樣的代價，讓她感到很可怕，但只能祈禱術後早日康復，再度擁抱最愛的音樂。

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