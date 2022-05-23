塞爾提克當家球星塔圖在今年東區冠軍賽表現失常，特別是在G3全場投14中3、僅拿10分，更在下半場毫無進球，如今罪魁禍首終於找到了，根據《StatMuse》在23日報導，本季包含例行賽與季後賽，熱火前鋒塔克對位防守塔圖127回合，竟讓塔圖只拿15分！

儘管塞爾提克在例行賽遭遇熱火2勝1敗，到目前東區冠軍賽落居1勝2敗落後，代表只要塔克對位防守到塔圖，6場比賽總共只讓塔圖拿到15分，場均也才2.5分，每回合得分更是低到0.12分，只能說塔克確實很會防守塔圖，也讓塔圖進攻陷入低迷。

畢竟塔克本來就是以防守著稱，他的防守相當凶悍，除了擁有壯碩的上半身，穩固的下盤更讓對方無法在他貼身防守時占到便宜，只是塔圖向來谷底反彈的能力很強，只要他前一場比賽陷入低迷，通常馬上下一場就會有所反彈，接下來就看G4他能否做到了，尤其是在塔克防守下。