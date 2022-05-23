美國時間22日路透社報導，全球晶片大廠Broadcom(博通)正與雲端服務業者VMware進行合併商談。不過，雙方尚未有更進一步進展，故目前未能獲知詳細交易條件。

過去4年以來，追求產品多元化的Broadcom擴大事業版圖腳步沒停過。例如，曾以189億美元收購軟體公司CA科技(CA Technologies)，還有用107億美元買下Symantec資安部門等。

不過，這一次Broadcom把併購準星瞄準雲端業務，因此才會傳出VMware是口袋名單。不過，市值高達403億美元的VMware，還有Broadcom都沒有對上述合併報導評論。

路透社指出，以販售電腦起家的科技業者戴爾(Dell Technologies)，2021年釋出手中81%的VMware持股，並完成VMware股票分割作業，就是希望能讓投資者更加多元化。

根據統計，日後Broadcom萬一吃下VMware，握有40%最大股東，戴爾電腦創辦人麥可戴爾(Michael Dell)，應是最大獲利者。目前，VMware第2大股東，是也有投資博通的私募股權業者Silver Lake，持股比例在10%左右。