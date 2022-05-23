知名YouTuber團體「這群人」因經常推出幽默、搞笑的影片受到眾人喜愛，而成員展榮近日還跟上流行，在網路上玩起了「關於我可能讓你很意外的point」，沒想到竟意外透露自己患有亞斯伯格症，並坦言自己小時候曾上過資源班，令網友們相當驚訝。

展榮昨（22）日晚間於IG上跟風玩起了「關於我可能讓你很意外的point」，內容一開始便公開自己患有亞斯伯格症，小時候還因為學習速度緩慢曾上過資源班；他還透露自己在當公眾人物之前一直都有表達障礙，不知道該怎麼與人相處、他從小還對於自己的外貌感到自卑，所以很多事情都不想與人爭搶，只想做好自己的事情、小時候家裡的經濟狀況不好曾窮到借住親戚家等。

另外，展榮也透露，他與展瑞雖是同卵雙胞胎但有很多不一樣的地方，像是哥哥喜歡穿深色衣服，弟弟則喜歡淺色，哥哥有大學畢業弟弟卻是二專、一個會講英文一個則是完全聽不懂、「這群人」一開始根本沒有展榮。

而蕾菈、木星等網紅好友及網友們看到後，也紛紛留言「有意外」、「我真的很意外」、「真的看不出來欸，反正現在的展榮是超棒的啦！最棒的團長啦」、「不管怎樣你都值得我們喜歡」、「有些真的好意外，但反正你現在超棒的」、「喜歡這樣一路堅持走過的你」意外引起熱烈討論。