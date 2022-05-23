白沙屯媽祖早有預感救護車會出現，提前讓路。(翻攝自 YouTube)

苗栗縣白沙屯媽祖20日凌晨起駕展開8天7夜遶境，今天進入第4天，而媽祖在第二天行經彰化縣埤頭街時突然停住，猶豫很久後突然激烈轉圈，隨後有一台救護車從旁呼嘯而過，原來是白沙屯媽祖早有預感救護車會出現，提早讓路，讓香燈腳感動哭了，直呼「媽祖慈悲」

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖鑾轎，21日在彰水路、斗苑西路口停下，接著在原地轉兩圈，1分鐘後突然有一輛救護車從旁急駛而過，讓信徒瞬間懂了，原來白沙屯媽祖是為了讓路給救護車，紛紛感動留言：「超神的」、「最喜歡白沙屯媽祖每次都讓人突然驚喜又感動的過程」、「媽祖的慈悲總在不經意的時候流露出來」、「好喜歡白沙屯媽祖婆的大愛精神！」、「看了很感動，很靈驗」。

有一名在現場見證媽祖讓路的香燈腳網友表示，一開始搞不懂為何白沙屯媽祖的鑾轎右轉後，一直往右邊的街角靠，就在大家跟著媽祖婆往右邊移動的同時，遠處突然傳來「歐依歐依」的聲音，對向車道迎面而來一輛救護車，等車子走遠鑾轎則以倍速趕進度到合興宮，讓轎夫午休用餐，讓她感動喊「媽祖慈悲」。

白沙屯媽祖鑾轎腳程快速、無固定路線，被信眾譽為「粉紅超跑」，今天（23日）凌晨0點15分時進火，將於27日下午3點時回宮，並且在6月7日凌晨1點20分開爐。