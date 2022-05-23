西門子能源在上周六對風力渦輪製造子公司西門子哥美颯(Siemens Gamesa；SGRE)啟動40.5億歐元的收購報價，希望能藉此消除複雜所有權結構對股價帶來的不利影響。對子公司每股18.05歐元的報價，較上周五收盤價有7.8%的溢價。

西門子能源面臨越來越大的股東壓力，要求其尋求完全控制西門子哥美颯。西門子能源握有該公司67%的股份。儘管持有多數股權，西門子能源一直無法施加重大影響，以解決產品延誤和運營問題。在不到一年的時間裡，該風電公司發佈了三次獲利預警。

西門子能源監事會主席Joe Kaeser表示，「重要的是，西門子哥美颯不斷惡化的形勢應儘快得到遏制，應儘快啟動創造價值的重新定位」。

西門子能源表示，計畫發行股票或類似股票的工具為這筆交易提供最多25億歐元的融資。剩餘資金將來自債務和手頭現金。該公司補充稱，其目標是將西門子哥美颯退市。而西班牙股市規定，一旦達到75%的持股比例，就可以實現這一點。

對西門子哥美颯的全面整合，將簡化西門子能源公司的結構，並提供更一致的業務模式，以解決傳統能源資產以及天然氣和再生能源等過渡技術。

西門子能源執行長Christian Bruch說，「這筆交易正值全球能源發生重大變革之際」。「我們堅信，當前的地緣政治發展不會導致能源轉型受挫」。

西門子能源公司稱，這宗交易將令公司在全面整合後的三年內，每年節省多達3億歐元的成本，這主要得益於更有利的供應鏈管理、聯合管理和聯合研發。

該集團表示，預計這筆交易將於今年下半年完成。

在宣佈該交易之前，西門子能源周五股價跌0.91%。